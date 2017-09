Nieuws VIDEO 350 kinderen leren veilig fietsen op Arenaplein

embed

350 kinderen zakten vandaag niet in hoodies maar wel in wieleroutfit af naar het Arenaplein in Deurne. Daar vond de zevende editie plaats van Deurne Koerst, een initiatief van het district om fietsen te promoten. Er gaat daarbij speciale aandacht uit naar veiligheid. Want veilig omgaan in het verkeer kan je best zo snel mogelijk onder de knie krijgen. Iedereen verplicht om een helm te dragen.