Modder, koud water, stijle hoogtes en het testen van je karakter. Dat is misschien niet uw idee van de perfecte zondagmiddagactiviteit, maar wel van duizenden anderen vandaag in Boom. Op het terrein van de Schorre was het alweer tijd voor de Spartacus Run, waarbij je niet enkel 10 kilometer loopt, maar ook nog eens de ene na de andere hindernis moet bedwingen.