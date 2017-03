Vandaag is het internationale vrouwendag. Een dag om eens die vrouwen in de kijker te zetten die op hun atypische manier bijdragen aan onze wereld en toekomst. Wat nog steeds zijn er in bepaalde sectoren amper vrouwen te vinden. Nog geen kwart van de Belgische managementsfuncties wordt bekleed door een vrouw. En dat is minder dan het Europese gemiddelde. Tijd dus om eens langs te gaan bij enkele ondernemende vrouwen uit onze regio.