De 2 Nederlandse meisjes die in Antwerpen verkracht zijn door 4 jonge mannen, zijn vandaag komen getuigen op het proces. De 2 jonge vrouwen waren in maart op weekend in Antwerpen. In een discotheek leerden ze enkele jongens kennen. Die gingen mee naar de hotelkamer van de 2 en verkrachtten hen daar. Voor de meisjes was het de eerste keer dat ze de jongens terugzagen. De 4 riskeren 7 jaar cel.