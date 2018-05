Nieuws VIDEO 50-jarige Serviër in Berchem neergeschoten

embed

Twee schotwonden in de buik en één in het aangezicht. In die toestand werd afgelopen nacht een man aangetroffen op de Koninklijke Baan in Berchem. Het gaat om een vijftiger van Servische origine. Het slachtoffer was een tijd in levensgevaar, maar zijn toestand zou ondertussen stabiel zijn. Politie en parket zijn een moordonderzoek gestart.