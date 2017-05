Video: 50 'vervuilende' bussen rijden toch nog dagelijks Antwerpen binnen

Liefhebbers van architectuur en bouwtechnieken konden vandaag hun hart ophalen, want het was openwervendag. Nergens kon je meer werven bezoeken dan in Antwerpen, maar liefst 69 plekken zetten hun al dan niet al geplaatste deuren open. Zo ook Post X in Berchem, waar de passieve kantoorgebouwen stilaan verrijzen.