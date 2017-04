Nieuws VIDEO 5000 meldingen van 'verdachte zaken' bij De Lijn

embed

Het aantal meldingen van verdachte personen of pakketten bij De Lijn is het afgelopen jaar met ruim 40 procent gestegen in de provincie Antwerpen. Sinds de terreuraanslagen in Parijs en Brussel zijn de tramchauffeurs en controleurs heel wat alerter geworden, en laten ze sneller weten dat er mogelijk iets niet pluis is. Drieduizend van de vijfduizend meldingen gaan over de Antwerpse premetro.