Nieuws VIDEO Ongeruste bewoners raadplegen boomexpert

embed

De gemeente Schoten en wijkvereniging Zwaan slaan de handen in elkaar en stellen een boomexpert ter beschikking van de buurtbewoners. Op aanvraag komt die bij u thuis om de gezondheid van de bomen te evalueren. Het initiatief komt er nadat in juli een vrouw in haar tuin omgekomen is door een omgevallen boom.