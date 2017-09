Nieuws VIDEO 570 jaar diamanthandel in de Scheldestad

De komende maanden staat de diamant extra in de kijker in Antwerpen. Liefst 570 jaar is er al diamanthandel in de Scheldestad, en dat wordt gevierd, met verschillende evenementen. Er komt ook een nieuwe schoolcursus, waarbij de diamant naar buiten treedt en die Antwerpse scholieren zelf alle aspecten van de edelsteen leert ontdekken.