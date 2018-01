Justitie VIDEO 6 jaar celstraf voor 'fitnessmoord'

6 jaar effectieve celstraf, dat krijgt de schutter in de zogenaamde 'fitnessmoord'. Vanochtend kwam de zaak voor in de correctionele rechtbank in Ieper. Het openbaar ministerie eiste 15 jaar cel, maar volgens de rechter is doodslag "bewezen maar uitgelokt". De dodelijke schietpartij in het West-Vlaamse Dadizele kostte het leven aan een 20-jarige Antwerpenaar uit het fitnessmilieu.