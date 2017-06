De handelaars op de Paardenmarkt in Antwerpen klagen de nieuwe verkeerssituatie in hun straat aan. De rijstroken zijn er versmald en er werden ook verkeersremmende maatregelen genomen. Op zich allemaal positief luidt het bij de handelaars, maar ... de vrijgekomen ruimte is volgens hen ronduit verwarrend en gevaarlijk. Bovendien lijkt het wel of er over de nieuwe wegbeschildering niet werd nagedacht.