Zeven procent van de 65-plussers die nog thuis wonen is ondervoed. Dat blijkt uit onderzoek van de Antwerpse Universiteit bij meer dan 3.000 bejaarden. Maar het probleem is ruimer: liefst één derde van die bevolkingsgroep loopt ook een groot risico. Daarom zijn er nu pleidooien om 'power-foods' aan hun dieet toe te voegen, zoals verrijkte soepen of hamburgers. Die zogeheten senior-foods liggen echter nog niet in de supermarkten.