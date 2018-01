Onderwijs VIDEO 70 jaar en nog steeds enthousiast voor de klas

embed

70 jaar en nog altijd voor de klas staan. Fysica en chemieleraar Rene Verbinnen blijft ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd met plezier lesgeven. Want van werken blijf je alert, zo vindt hij. Zijn collega's van het Sint-Ursula-instituut in Wilrijk zetten hem vandaag in de bloemetjes, op een bijzonder luidruchtige manier.