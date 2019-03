Er is dan toch een overnemer gevonden voor de laatste kegelbaan in Antwerpen.Al bijna twee jaar zoeken de huidige uitbaters Hans en Lieve iemand om hen op te volgen in de Kegelkluis. Een moeilijke zoektocht die nu toch tot een goed einde is gekomen. Want vanaf maandag is De Kegelkluis in handen van de 23-jarie Jens De Groote. De broodnodige verjonging is daarmee een feit. Hij hoopt ook een jonger publiek te kunnen lokken naar de Leeuwenstraat.