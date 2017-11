Nieuws VIDEO: 800 dansers openen nieuw seizoen in Deurne

Voor de grootste streetdance wedstrijd in het land moest je vandaag in de Arena in Deurne zijn. 800 dansers openden het wedstrijdseizoen van de streetdance. Jong en oud trok er ten strijde in de hoop van een medaille of een beker in de wacht te slepen, en dat deden ze uiteraard met veel gevoel voor ritme.