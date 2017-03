Nieuws VIDEO 90 jaar terug in de tijd

In Essen leek vandaag de tijd te hebben stilgestaan. De Potlodenschool vierde haar 90ste verjaardag en deed dat op een wel heel aparte manier. Voor één dag gingen zowel leerlingen als leerkrachten terug in de tijd. Met kledij van toen, oude volksspelen en katholieke broeders en zusters die lesgaven, herbeleefden ze allemaal een schooldag zoals die vroeger was.