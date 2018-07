N-VA vraagt maatregelen in de strijd tegen antisemitisme. Het aantal incidenten tegen Joodse instellingen of burgers is dan wel gedaald, het aantal uitlatingen en haatboodschappen stijgt, vooral online dan. Drie N-VA kamerleden, waaronder Koen Metsu, de burgemeester van Edegem, vragen daarom aan de federale regering om middelen vrij te maken voor de aanpak van antisemitisme.