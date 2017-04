VIDEO 93% Antwerps ondernemers neemt preventiemaatregelen tegen burn-outs

Het lijkt wel of het scenario van de televisiereeks Cordon werkelijkheid wordt. Op de parking van het Universitair ziekenhuis Antwerpen wordt momenteel een containerdorp gebouwd. Vanaf 8 mei zullen twee groepen van 15 vrijwilligers daar een maand lang in afzondering leven. De proefpersonen nemen deel aan een onderzoek naar een nieuw poliovaccin. Ze moeten in quarantaine om te vermijden dat er iets van dat vaccin in de buitenwereld terecht zou komen.