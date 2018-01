Nieuws VIDEO Aanschuiven voor een appelbol of worstenbroodje

De eerste maandag na Driekoningen is het vandaag. En dus vliegt heel Antwerpen weer in de appelbollen en worstenbroden. Want verloren maandag blijft een echte traditie in Antwerpen én omstreken. Want ook buiten de stad doen we massaal mee aan Verloren maandag. Zoals in het Trappistencafé in Westmalle.