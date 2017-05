VIDEO Aantal leerlingen tweedekansonderwijs neemt spectaculair toe

Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen in Antwerpen ook Freinet-onderwijs volgen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Die primeur is voor Freinetschool De Pluim in Hoboken. In de Freinetmethode leren leerlingen vanuit hun eigen leefwereld, op hun eigen tempo. De Pluim in Hoboken biedt al kleuter- en basisonderwijs aan en vanaf volgend schooljaar start de school dus met een eerste klas middelbaar onderwijs.