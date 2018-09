In de Kapellestraat in Aartselaar is vanmorgen rond negen uur een zijmuur van een pand in aanbouw, op het dak van een naastgelegen huis gevallen. Door de hevige wind brak de muur af en verpletterde een deel van het dak. Gelukkig zaten op dat moment de bewoners aan de ontbijttafel en waren de kinderen van het gezin al naar school. Door de ravage moest de woning onbewoonbaar verklaard worden.