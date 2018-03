Nieuws VIDEO Aartselaar niet te spreken over verhoogde tarieven huisvuilverwerking

Het is nog niet zeker of de nieuwe afvalverbrandingsoven van Isvag in Wilrijk er komt, maar toch rekent de Antwerpse intercommunale nu al hogere tarieven aan om de bouw ervan te betalen. Isvag verhoogde de verwerkingsprijs voor huisvuil in Antwerpen met 5 euro per ton. Die prijsstijging is bedoeld om voldoende buffer te leggen voor de bouw van de nieuwe verbrandingsoven. Dat staat in het verslag van de raad van bestuur van Igean, een intercommunale die onder Isvag valt