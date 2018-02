Mobiliteit en Verkeer VIDEO Absolute voorrang voor fietsers en voetgangers

Op het Eilandje in Antwerpen hebben fietsers en voetgangers vanaf vandaag vierkant groen op het kruispunt in de Londenstraat. Dat wil zeggen dat alle zwakke weggebruikers tegelijkertijd groen krijgen en dat alle auto's op dat moment stil staan voor het rood. Ze komen dus niet meer in conflict met elkaar en dat moet het kruispunt veiliger maken. Het is een proefproject, de stad wil het later uitbreiden naar andere kruispunten.