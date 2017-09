VIDEO ACLVB wil verplichte bedrijfsvervoerplannen

Het tramverkeer op de lijnen 4, 7, 11 en 12 in Antwerpen is vanmiddag een tijdlang verstoord geweest door een breuk in de bovenleiding aan de Schoenmarkt, vlakbij de Groenplaats. Het tramverkeer werd tot iets na 13 uur omgeleid. Daarnaast was er ook een probleem in de premetrotunnel onder de Schelde richting centrum, waardoor ook op Linkeroever het tramverkeer gestremd was.