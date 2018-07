Ook niet-Belgen uit de Europese Unie die in ons land wonen, kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober hun stem uitbrengen. Maar dan moeten ze zich wel haasten. Want buitenlanders moeten daarvoor een aanvraagformulier indienen ten laatste op het einde van deze maand, over twee weken dus. De Italiaanse Carmelo Arcidiacono uit Schoten stelt zich kandidaat bij de komende verkiezingen en hij roept niet-Belgen op om snel te zijn, zodat ze zeker hun stem kunnen uitbrengen.