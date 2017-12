We trekken even naar Brussel, want het Museum voor Natuurwetenschappen kan er sinds gisteren uitpakken met een authentiek en volledig skelet van een plateo-saurus. Dat is ook te danken aan Victor Calle uit Zoersel. Hij werkte twee jaar lang mee aan de heropbouw van het skelet. Een monnikenwerk van 20 maanden om fossiele botten uit het gesteente te halen, te herstellen en bij elkaar te puzzelen. Het resultaat staat nu dus te blinken in het Museum voor Natuurwetenschappen. Ben is een dinosaurus van meer dan 6 meter lang. Hij moet 210 miljoen jaar oud zijn.