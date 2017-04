De Antwerpse districten krijgen vanaf 2019 meer bevoegdheden. Vanaf de volgende legislatuur is dat dus. Zo zullen zij onder meer op het vlak van stratenaanleg meer pap in de brok te hebben. De stad geeft hen daarvoor vanaf 2019 een financiële injectie van 15%. Die uitbreiding van de bevoegdheden was hen wel al veel eerder beloofd. Vraag is dus of deze aankondiging in alle districten even positief onthaald wordt.