Binnenkort kan u weer films gaan bekijken in Cinema National in de lange Beeldekensstraat. De bioscoopzaal uit 1918 was jarenlang vergeten tot de zaal bij toeval werd herontdekt. Onder impuls van filmhuis Klappei zijn buurtbewoners, vrijwilligers en medewerkers van de Roma vandaag begonnen met het opruimen van de oude cinemazaal. Tegen 10 september, op open Monumentendag is dat, kan het grote publiek dan een kijkje komen nemen. Het is de bedoeling om de zaal terug te heropenen in september 2018. Er zullen dan vooral jeugdfilms vertoond worden.