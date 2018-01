Een van de bewoners die als eerste het ingestorte gebouw op de Paardenmarkt kon verlaten was de jonge Diwan van 28. Hij zegt dat er gisterenochtend al een gasgeur hing in het appartement. De huisbaas opbellen kon hij niet, want die zit nog op vakantie in Egypte. En de politie kon hij ook niet opbellen, want de baas had dat bij een vorig incident ook ten strengste verboden. Ook toen hing er een gas-geur in het gebouw.