Antwerps kunstenaar Luc Tuymans reageert op de heisa die is ontstaan over de verbanding van z'n werk The Swamp. Het is geen uniek werk, het origineel, een schilderij op doek zit in een collectie in China. Het werk dat verbrand wordt maakte Tuymans voor een tijdelijke expo van z'n bevriend collega-kunstenaar Gert Robijns. Een Limburgse armoedevereniging is niet te spreken over de verbanding. Onterecht, vindt Tuymans, want het hééft geen waarde.