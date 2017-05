Justitie VIDEO Advocaat kinderverzorgster: "Nu kan ze zelfs niet meer thuis verblijven"

De kinderverzorgster die een baby heeft mishandeld in een crèche in Schoten krijgt doodsbedreigingen. De mishandeling kwam afgelopen weekend aan het licht. De vrouw van 22 werd opgepakt en weer vrijgelaten. Camera's in de crèche filmden hoe ze een baby hardhandig aanpakt. Dat kon u gisteravond al zien op ATV. Maar de advocaat van de verzorgster is verontwaardigd over die beelden.