Gert Broeckx schakelt alle middelen in om zijn dochter weer in België te krijgen. Het meisje werd 5 jaar geleden door haar mama ontvoerd. Gert heeft nu een brief geschreven aan het Koningshuis. Met resultaat, want koningin Mathilde heeft gereageerd. Ze laat via een officiële brief weten dat ze de betrokken instanties zal inlichten. Goed nieuws voor Gert dus, en het medeleven van de koningin heeft voor hem een grote emotionele waarde.