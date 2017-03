VIDEO Afscheid Marc Steenackers vrijdagavond in Olympisch stadion Kiel

In Mortsel was het deze ochtend even schrikken. Een felgele rookpluim steeg op vanuit Agfa-Gevaert. Een gaswolk van stikstof-dioxide was ontsnapt uit het deel van het beeldvormings-bedrijf in de Lieven Gevaertstraat. De brandweer was er snel bij en nam luchtstalen. Daaruit bleek dat de wolk niet giftig was. Het aangekondigd rampenplan kon dus al snel worden afgeblazen.