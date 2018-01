Media en Cultuur VIDEO Afscheid van een icoon van de televisie

embed

Televisielegende Tante Terry, of Terry Van Ginderen, is overleden. Ze werd geboren in Hoboken, en overleed vandaag in Bonheiden op 86-jarige leeftijd. Met Paula Semer en Nora Steyaert was ze vanaf 1954 bij de eerste omroepsters van het NIR, de latere BRT.