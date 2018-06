Het dienstverleningscentrum Sint-Jozef zal in de toekomst verhuizen. Het centrum is een gecombineerde zorg- en onderwijscampus voor mensen met een ernstige motorische beperking, verstandelijke beperking en/of zware medische problematiek. Het centrum omvat een school voor lager- en secundair buitengewoon onderwijs met 300 leerlingen en een internaat. Er is ook een multifunctionele zorginstelling met dagopvang, begeleiding en therapie. Het centrum telt een 500-tal medewerkers. Er is nu een principieel akkoord bereikt om Sint Jozef te herlokaliseren. De school- en zorginstelling ligt vandaag geprangd tussen grote verkeersaders waaronder de Ring, de spoorlijn en het Albertkanaal. Door de aanleg van de Oosterweelverbinding zouden de leerlingen, de bewoners en het personeel sterk onder de werkzaamheden lijden. Er is een consensus dat een verhuizing de beste oplossing is voor de leefbaarheid en het welzijn van deze kwetsbare doelgroepen. Het principieel akkoord voorziet dat de instelling geherlokaliseerd zal worden op stadsgronden op de Rozemaai in Ekeren. Het ligt tussen de A12 en de Ekerse Steenweg. Er wordt geopteerd voor een nieuwbouw met een inbreng van de instelling zelf, de stad Antwerpen, de nv BAM en de Vlaamse overheid. De totale kost wordt geraamd op 32 miljoen euro .