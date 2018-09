Aan park Spoor Oost was er vandaag een gloednieuw festival: het ferment-festival. Een hip festival waar er een culinaire ode werd gebracht aan het fermenteren, gaande van gepekelde groenten en koffie tot brood, bier en non-alcoholische dranken. Het is het allereerste fermentatie-festival in België. Geen standaard Food Truck festival dus, maar wel een waar de deelnemers naast eten en drinken, ook demonstraties, lezingen en workshops konden bijwonen. 100 deelnemers werden helemaal ingewijd in deze natuurlijke techniek.