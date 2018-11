Nu de feestdagen eraan komen, is de kans groot dat uw kinderen of kleinkinderen om lego vragen. Maar wat de ├ęchte, gepassioneerde LEGO-bouwers dit weekend tonen op Brick Mania, dat is van een ander niveau. Brick Mania is een heus LEGO-festival, met het ene na het andere indrukwekkende bouwwerk. En voor uzelf begint te dromen, niet iets dat u op een paar weken, laat staan een namiddag, in elkaar gestoken krijgt.