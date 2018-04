Nieuws VIDEO Agressieve hond bijt meisje in gezicht "Ik had niet mogen lopen"

embed

Een meisje van negen is donderdagavond in Deurne aangevallen door een Amerikaanse Bully. Dat is een soort van Pitbull. Het meisje raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. De buren moesten ingrijpen om de hond van het meisje los te rukken. De ouders van kinderen uit de buurt zijn bezorgd omdat de hond nog altijd bij zijn eigenaar is. De man zegt dat het hem spijt, maar hij is niet van plan om zijn hond weg te doen.