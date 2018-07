Airbnb is populair en alomtegenwoordig, ook in Antwerpen. Uit onderzoek van de universiteit Antwerpen blijkt dat die hoge concentratie aan aangeboden slaapplekken er de gewone huurmarkt in verdrukking brengt. Vooral in het oude stadscentrum. Om dat tegen te gaan, zijn er volgens het onderzoek quota nodig voor het maximum aantal airbnb''s per wijk.