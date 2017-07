Nieuws VIDEO Al dansend door de vakantie

embed

Jongeren die hun vakantie graag al dansend doorbrengen konden vandaag beginnen aan een dansstage in Malle. Al moest je wel al de nodige ervaring hebben want de stage is in de eerste plaats gericht op gevorderde wedstrijddansers. Geen klassieke ballroomdansen weliswaar, het zijn vooral moderne dansstijlen die op het programma staan. En de jonge dansers kregen meteen een ingewikkelde choreografie voor de voeten geworpen.