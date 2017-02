VIDEO Al Ikram uit Borgerhout heeft hulp nodig

Hulporganisatie Al Ikram uit Borgerhout is op zoek naar 1000 mensen die elk 10 euro willen bijdragen om te helpen bij het betalen van de huur. Sinds maart vorig jaar huurt Al Ikram de voormalige pastorie op het Laar in Borgerhout van de stad Antwerpen. Maar de stad ontdekte in november van dit jaar dat Al Ikram voor 12.000 euro huurachterstand had. Volgens Al Ikram is de huurschuld te wijten aan een administratief misverstand. Een doorlopende betaalopdracht zou volgens hen elke maand teruggestort zijn en in de werking van de organisatie zijn opgegaan.