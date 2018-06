Ook in de gevangenis in Antwerpen heeft een deel van de cipiers het werk neergelegd. Ze zijn niet akkoord met het plan van minister van Justitie, Koen Geens, dat een minimumdienstverlening oplegt in de gevangenis. De cipiers staken in bijna alle gevangenissen van het land. En ook bij De Lijn in Antwerpen wordt gestaakt. De hinder voor de reizigers blijft wel beperkt. 1 op 5 stadsbussen rijdt niet.