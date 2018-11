In de Sint-Pauluskerk hangen sinds vanmorgen 48 foto's van parochianen die tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld zijn. Bij sommige foto's staat er tekst en uitleg, bij andere is het nog niet duidelijk wie ze precies waren. Maar zeker is dat ze op een dramatische manier zijn omgekomen. Zij en andere gesneuvelden worden zondag in de Sint-Pauluskerk herdacht, dan is het exact 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog eindigde.