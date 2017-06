Onderwijs VIDEO Albrecht Rodenbachschool is de Fairtrade school

Voor de 2de keer winnen de leerlingen van de Albrecht Rodenbachschool in Hove de Fairtrade At School-wedstrijd. Deze keer hebben de 5de jaars de prijs veroverd. De wedstrijd is een project van Fairtrade Belgium, het label voor eerlijke handel. Meer dan 1000 Belgische scholen hebben er dit jaar aan meegedaan. De uitdaging is om zo veel mogelijk Fairtrade labels te verzamelen en er een mooi knutselwerk van te maken.