Volgende zomer wordt Antwerpen, voor even toch, de hoofdstad van de triatlonwereld. Op 17 juni is het Eilandje het decor van de Port of Antwerp Triathlon. De wereldtop zal een wereldbekermanche uitvechten, maar ook de hobbyisten of zelfs complete leken zullen van een stukje triatlon kunnen proeven. En een duik nemen in het water rond het MAS. Sportschepen Ludo Van Campenhout neemt deel aan de kwart Triathlon.