48.000 euro. Dat is het bedrag dat 15 Antwerpse vrouwen hebben kunnen inzamelen voor een weeshuis in Cambodja. Maanden lang hebben ze bijvoorbeeld spaghetti-avonden gehouden en kerstkaarten verkocht. En als slotactie hebben ze 8 dagen in Cambodja gefietst voor het goede doel. Ze keren nu naar huis terug met gemengde gevoelens. Ze zijn blij met het mooie bedrag. Maar ze beseffen dat er nog veel moet gebeuren om de weeskinderen in Cambodja te helpen.