VIDEO "Alle zondagen shoppen in Antwerpen

Alle zondagen shoppen in het centrum van Antwerpen. Het zou binnenkort wel eens kunnen. Unizo-voorzitter Nico Volckeryck vertelde deze middag in onze studio dat vele winkeliers vragende partij zijn om hun zaak elke zondag open te houden. Zeker nadat de koopzondag van gisteren al bij al goed meeviel, en dat in combinatie met het Paasfeest en de start van de Ronde Van Vlaanderen.