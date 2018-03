Omar Souidi, een van de advocaten van de 4 jonge mannen die verdacht worden van de groepsverkrachting vorig weekend, vindt het niet kunnen dat een andere advocaat eerder deze week bekentenissen in de media gooide. Die had gezegd dat de twee Nederlandse meisjes stop hadden geroepen. Souidi vindt het voor alle betrokken partijen ongezond dat dergelijke uitspraken in de media komen. De advocaat in kwestie heeft zich intussen al teruggetrokken uit de rechtszaak. De jonge mannen leerden de meisjes kennen in een discotheek en volgden hen tot in hun hotelkamer.