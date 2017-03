VIDEO Allochtone ouders betrekken bij de school

Maandag starten in sommige scholen de inschrijvingen voor volgend schooljaar. En naar jaarlijkse traditie staan er nu al heel wat ouders te kamperen aan de school van hun keuze. In Antwerpen is er al een elektronisch aanmeldingssysteem, waardoor het aan de meeste Antwerpse scholen minder lang aanschuiven is dan vroeger. Maar in Mortsel is dat systeem er nog niet.