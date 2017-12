Politiek VIDEO "Als je een politicus niet onderbreekt, dan heeft die vrij spel"

Antwerps burgemeester De Wever werd gisteravond in het Kaffee Van Antwerpen geïnterviewd door studenten journalistiek van de AP Hogeschool, over thema's als diversiteit, groen in de stad, en zijn 'War on Drugs'. De Wever vond dat hij best wat sneller onderbroken had mogen worden, maar had wel veel lof voor het inhoudelijke werk van de studenten.